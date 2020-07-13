وزير الصحة محذرًا أصحاب الأمراض المزمنة من كورونا: «التزامك يحميك»

الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات الفيروس..

جدّد وزير الصحة توفيق الربيعة التأكيد على أن المصابين بالأمراض المزمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا. وقال عبر حسابه بموقع «تويتر»: «إذا كان لديك مرض مزمن فاتبع الإجراءات الوقائية التزامك يحميك –بإذن الله-». Advertisements إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد -19»؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 235111 حالة كما تم تسجيل 2704 حالات تعافٍ؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد الحالات المتعافية 169842 حالة، وتم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2243 حالة وفاة. اقرأ أيضًا: وزارة الصحة تعلن الخريطة التفصيلية لإصابات كورونا الجديدة بالمناطق

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