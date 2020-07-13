الموافقة على نظام البيئة الجديد.. ورئيس هيئة الأرصاد: نقلة نوعية

يحقق أهداف التنمية المستدامة وحماية بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية..

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 729 بالموافقة على نظام البيئة الجديد في المملكة. من جانبه تقدَّم الرئيس العام للهيئة الدكتور عبدالرحمن الطريقي ومنسوبوها بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه لموافقته الكريمة على النظام العام الجديد للبيئة. وقال رئيس الهيئة إن النظام العام الجديد للبيئة نقلة نوعية للعمل البيئي وخطوة نحو عمل مؤسسي يحقق أهداف التنمية المستدامة وصون وحماية بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية.

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