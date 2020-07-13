بيئة عسير تدشن مبادرة لتوعية المصطافين

تحت شعار تنزه بحذر وحافظ على نظافة المتنزه، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير مبادرتها لاستقبال زوار متنزه الملك عبدالعزيز في السودة.

ودشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عسير المهندس عبدالله الويمني، بحضور مدير متنزهات عسير الوطنية المهندس مريح الشهراني، وأكثر من 20 متطوعا ومتطوعة، المبادرة، حيث تم الترحيب بزوار متنزه الملك عبدالعزيز وتوزيع الهدايا وأكياس النفايات عند مدخل المتنزه، بهدف التنبيه على أهمية الحفاظ على المتنزه ونظافته عند المغادرة.

بدوره أكد الويمني أن المبادرة وغيرها من المبادرات القادمة تأتي ضمن خطة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عسير، بتقديم وتسهيل كل ما من شأنه المساهمة في نشر ثقافة الوعي لدى الزائر والمصطاف، وإدراك أهمية الحفاظ على نظافة المتنزهات والغابات والمحافظة عليها، فهي تشكل ثروة وطنية واجب الجميع الاهتمام بها. مختتما حديثه بالإشارة إلى أهمية العمل التطوعي والخدمة المجتمعية، حيث تعمل المؤسسات الحكومية جنبا إلى جنب مع شباب وشابات هذا البلد، لتحقيق النجاح فيما يحقق رفعة وسمو دوت الخليج الغالي.