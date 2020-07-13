عودة الدراسة ذي الحجة وسيناريوهات التعليم تنتظر الحسم

يبدأ العام الدراسي الجديد 1441-1442 بعودة الهيئة الإدارية والتعليمية نهاية شهر ذي الحجة المقبل، في ظل استمرار جائحة كورونا، وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أعلن عن 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم وهي: عودة الدراسة كما كانت عليه بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية إلى 50%، أو أن يكون هناك تباين في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة.
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التقويم الدراسي
أسابيع الدراسة في الفصل الأول
16
عودة الإداريين
26 / 12 / 1441
عودة المعلمين
4/ 1 /1442
عودة الطلاب
11 / 1 / 1442
أسابيع الدراسة في الفصل الثاني
16
أيام الدراسة الفعلية للفصلين
177
الإجازات
3
عدد أيام الإجازات
35
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