عودة الدراسة ذي الحجة وسيناريوهات التعليم تنتظر الحسم

يبدأ العام الدراسي الجديد 1441-1442 بعودة الهيئة الإدارية والتعليمية نهاية شهر ذي الحجة المقبل، في ظل استمرار جائحة كورونا ، وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أعلن عن 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم وهي: عودة الدراسة كما كانت عليه بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية إلى 50%، أو أن يكون هناك تباين في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة. التقويم الدراسي أسابيع الدراسة في الفصل الأول 16 عودة الإداريين 26 / 12 / 1441 عودة المعلمين 4/ 1 /1442 عودة الطلاب 11 / 1 / 1442 Advertisements أسابيع الدراسة في الفصل الثاني 16 أيام الدراسة الفعلية للفصلين 177 الإجازات 3 عدد أيام الإجازات 35



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