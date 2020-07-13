إيقاف لصوص الأراضي ببلقرن

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة بلقرن، أمس، تعديات على مساحة 10 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بمركز الشعف التابع للمحافظة.
وأوضح رئيس البلدية أحمد عوض البارقي أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.
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