إزالة تعديات شمال مكة

‏أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة ببلدية العمرة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية تعديات بجوار الدائري الرابع شمال مكة المكرمة . وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من إزالة 4 مزارع بداخلها غرف شعبية، بمساحة إجمالية بلغت 95.000 متر مربع.



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