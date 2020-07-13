جولات للباص السياحي بأبها

انطلقت فعالية «الباص السياحي» لتجوب أبرز المعالم في مدينة أبها، حيث تتضمن برنامجاً ترفيهياً لزيارة أهم المواقع الحضارية والسياحية والثقافية بأبها. وتأتي فعالية «الباص السياحي» التي أطلقها مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مؤخراً بالتعاون مع مجموعة الحكير، ضمن برنامج المسارات السياحية. وينطلق «الباص السياحي» ذي الطابقين، ليجوب مدينة أبها على مسارات لأهم وأشهر معالم المنطقة، ومنها مسرح طلال مداح، مروراً بجامع الملك فيصل، والمدينة العالية، وحديقة أبو خيال، والجبل الأخضر، ثم وسط المدينة، ومتحف عسير الوطني وصولاً إلى شارع الفن.



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