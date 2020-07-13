الفيصل للمحافظين: تابعوا مشاريع التنمية وتلمسوا حاجات الأهالي

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شكره لمحافظي محافظات المنطقة نظير أعمالهم منذ بدء جائحة كورونا التي تمّت بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بهدف متابعة كل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة سكانها.

وأكد لدى ترؤسه، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع السنوي الثاني لمحافظي محافظات المنطقة ضرورة تطبيق البروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا وتوعية سكان المحافظات بأهمية التقيد بها ما يحقق السلامة العامة ويحدّ من انتشار الفيروس.

معاملات المراجعين

لفت أمير منطقة مكة المكرمة إلى أهمية متابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات أهالي المحافظات، بالإضافة لتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم، داعيا إلى ضرورة أن يباشر كل مسؤول صلاحياته الممنوحة له وفق الأنظمة وتسخيرها لتحقيق المصلحة العامة وقضاء حوائج الناس.

إسكان العمال

استعرض الأمير خالد الفيصل الأعمال التي أشرفت على تنفيذها المحافظات بالتنسيق مع الجهات الحكومية خلال جائحة كورونا ومن بينها أعمال إسكان العمال والإشراف على حملة براً بمكة، إلى جانب متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، والخدمات الطبية المقدمة لسكان هذه المحافظات، فيما اطلّع على خطط تطوير العمل في المحافظات بما يضمن تقديم الخدمة الأفضل للمراجعين والسكان على حدٍ سواء. كما ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.