تهنئة فرنسا بذكرى اليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ماكرون، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة، للرئيس الفرنسي.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيتي تهنئة، لرئيس وزراء إيرلندا ميشيل مارتن بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا.