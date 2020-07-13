

الأحساء 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

نظمت الكلية التقنية للبنات في محافظة الأحساء بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اليوم، برنامج "السيرة الذاتية وأسرار اجتياز المقابلات الشخصية"، الذي يهدف إلى تطوير وصقل شخصية الخريجات من خلال الإعداد للانخراط في سوق العمل.

واستعرض البرنامج "عن بعد" محاور عدة منها التعرف على أساسيات الدخول لسوق العمل بالطرق المثلى واحتواء المهارات الأساسية بكفاءة وفعالية، والسيرة الذاتية وعناصرها؛ ومهارات كتابتها بالشكل المطلوب، ومهارات اجتياز المقابلات الشخصية بنجاح، والاتصال والتعامل مع الآخرين، واكتشاف الميول الوظيفية والقدرات المهنية.

وأكدت منسقة التدريب التعاوني مريم الغنام، لجميع المتدربات والخريجات، بالاستفادة القصوى من برامج تهيئة الخريجات لسوق العمل، التي تسهم في صقل المهارة والتأهيل الفعال، وأن يكن سواعد فعالة في تحقيق رؤية الوطن 2030 .

من جانبها أوضحت منسقة التنسيق الوظيفي والتوجيه المهني هدى النعيم، أن البرنامج استهدف خريجات الكلية، لرفع مستوى التأهيل لديهم، وتهيئتهم لسوق العمل، مشيرة إلى أن البرنامج يلامس احتياج سوق العمل الحقيقي من أجل صناعة المستقبل ومواجهة تحدياته ومتغيراته وتحقيق الريادة في كل المجالات.

‏‪// انتهى//‬‬‬‬‬‬

22:29ت م

0255





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم /"السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية" برنامج بتقنية بنات الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.