السعودية اليوم / مركز "تأكد" في مستشفى الملك فيصل القديم بالطائف يستقبل مراجعيه



الطائف 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

قدّم مركز " تأكد " في مقر مستشفى الملك فيصل القديم بمحافظة الطائف خدماته للمستفيدين من المراجعين " مواطنين ومقيمين " ، وذلك منذ بدء العمل فيه يوم أمس ، حيث خصصت الصحة مراكز "تأكد" للذين لا يشكون من أعراض ، أو لديهم أعراض خفيفة ، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب .

ويُقدم المركز خدمة الفحص من خلال عمل المسحات اليومية ، عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي" ، ومراكز مسارات المركبات ، وتبين هذه الفحوصات مدة انتشار الفيروس ، والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى ، ومنع تكون بؤر للتفشي .

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22:17ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.