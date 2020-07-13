السعودية اليوم / تسجيل حالتي وفاة و63 إصابة و69 حالة شفاء جديدة في السنغال



داكار 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية أن البلاد سجلت اليوم ، حالتي وفاة بفيروس

وأفادت المصادر أن عدد المصابين بالفيروس بلغ منذ ظهور الوباء في السنغال 8198 مصابا في حين بلغ عدد الوفيات 150 وفاة.

// انتهى //

22:14ت م

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داكار 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية أن البلاد سجلت اليوم ، حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد ، و63 إصابة، و69 حالة شفاء جديدة.وأفادت المصادر أن عدد المصابين بالفيروس بلغ منذ ظهور الوباء في السنغال 8198 مصابا في حين بلغ عدد الوفيات 150 وفاة.// انتهى //22:14ت م0252

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