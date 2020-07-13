السعودية اليوم / أمانة القصيم تفتتح تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق التغيرة



بريدة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

أنهت أمانة منطقة القصيم الأعمال التنفيذية لتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق التغيرة بمدينة بريدة.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم ، أن الأعمال المنفذة مؤخراً بالموقع شملت أعمال تنفيذ ورصف طرق الخدمة ، بالإضافة لمسارات الدوران أسفل الجسر ، وفتح الحركة المرورية بالاتجاهات كافة في التقاطع .

ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع طريق الملك عبدالله أحد المشروعات الحيوية وأحد أهم نواقل الحركة المرورية من شمال إلى جنوب مدينة بريدة.

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21:45ت م

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