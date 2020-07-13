

تونس 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

سجلت تونس 39 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأضافت وزارة الصحة التونسية في بيانها اليومي أنها سجلت 1082 حالة شفاء و 50 حالة وفاة.

// انتهى //

20:33ت م

0230



تونس 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسسجلت تونس 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس فيها إلى 1302 حالة مؤكدة.وأضافت وزارة الصحة التونسية في بيانها اليومي أنها سجلت 1082 حالة شفاء و 50 حالة وفاة.// انتهى //20:33ت م0230

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.