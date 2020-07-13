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عواطف الحارثي مشرفة على وكالة الوزارة للتعليم العام الأهلي
استمرارًا لتوجهات التعليم في تمكين المرأة للعمل في المواقع القيادية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف عواطف بنت فهد العرابي الحارثي بالإشراف على وكالة الوزارة للتعليم العام الأهلي.
ويأتي التكليف تقديرًا لجهود عواطف الحارثي وكفاءتها، واستمرارًا لتوجهات الوزارة في تمكين المرأة للعمل في المواقع القيادية المناسبة.
وفيما يلي السيرة الذاتية لعواطف الحارثي ومؤهلاتها العلمية ومناصبها الإدارية التي تقلدتها خلال مشوارها العملي.
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