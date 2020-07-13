- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم وزير الصحة لأصحاب الأمراض المزمنة: التزامك يحميك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الصحة لأصحاب الأمراض المزمنة: التزامك يحميك
من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد وزير الصحة، توفيق الربيعة، التأكيد على أن المصابين بالأمراض المزمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.
وقال وزير الصحة في تغريدة له عبر تويتر: إذا كان لديك مرض مزمن فاتبع الإجراءات الوقائية، مضيفًا: التزامك يحميك- بإذن الله.
ولفت الربيعة إلى أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الرابط التالي: هنا.
ويعد الجميع معرضًا للإصابة بـCOVID-19 من جميع الأعمار لكن غالبًا تكون أعراض كورونا أشد وأكثر خطورة ويتأثر بها الأشخاص من هم فوق 65 سنة وما فوق ومن يعانون من أمراض مزمنة من جميع الأعمار مثل أمراض الرئة أو القلب أو مرض السكري أو الحالات التي تؤثر على جهازهم المناعي.
وتظهر التقارير أن 8 من كل 10 حالات وفاة تحدث في الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة واحد أو أكثر من أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري، وأكثر من 50% من جميع الوفيات كانت تشمل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة لأصحاب الأمراض المزمنة: التزامك يحميك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.