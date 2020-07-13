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مهلة 3 سنوات للممارسين للأنشطة البيئية لتصحيح أوضاعهم
بما يتوافق مع نظام البيئة الجديد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن نظام البيئة الجديد يمهل الممارسين للأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي 3 سنوات لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع نظام البيئة الجديد.
وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام البيئة الجديد في المملكة، فيما تقدم الرئيس العام للهيئة المهندس علي بن سعيد الغامدي ومنسوبوها بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لموافقته الكريمة على النظام العام الجديد للبيئة.
رؤية السعودية الطموحة:
ويشهد العمل البيئي والأرصادي في المملكة نقلة نوعية متميزة، وحضورًا متواصلًا من خلال تنفيذ الخطط المستقبلية الجادة التي تتماشى مع رؤية المملكة الطموحة، وذلك في ظل التطور والاهتمام الداخلي والدولي بالعناصر البيئية وتأثيراتها على الخطط التنموية الطموحة والتفاعلات بين التنمية وصون البيئة وبين التلوث والتدهور من جراء النمو والتوسع الاقتصادي السريع.
حماية البيئة والأرصاد:
وتقوم الهيئة بدور الجهة الممثلة للمملكة بمتابعة المستجدات في حقل نشاطات حماية البيئة والأرصاد على كافة المستويات الإقليمية والدولية وللهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتقدم دورًا بارزًا في نشر الوعي الأرصادي والبيئي بين كافة أفراد المجتمع السعودي، وعكس المنظور الوطني للتعامل مع البيئة والأرصاد وقضاياها عالميًّا والمنطلق في الأساس من تعاليم الدين الإسلامي، وإظهار اهتمامات حكومة المملكة العربية السعودية للحفاظ على البيئة ومقوماتها من خلال العديد من الأنشطة التي تقوم بها الهيئة ومشاركتها في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية؛ بقصد إبراز الخصائص المميزة للبيئة السعودية والحضارة الإسلامية على حدٍّ سواء.
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