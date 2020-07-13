أهم محاور مؤتمر الصحة غدًا

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة محاور المؤتمر الصحفي المقرر يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة و35 دقيقة عصرًا.

وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة الإعلامي على موقع تويتر، يتحدث في المؤتمر متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي، واستشاري طب نفسي الأطفال ومراهقين وبالغين المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك سميرة علي الغامدي.

أما محاور المؤتمر، فسيتم الحديث عن مستجدات الوضع العالمي بشأن فيروس كورونا المستجد، والاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأيضًا إعلان إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات، وقنوات التواصل وتأثير كورونا على المرضى النفسيين.

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وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (2704) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (169842) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (63026) حالة من بينها (2235) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (235111) حالة، توفي منهم (2243) حالة.

توزيع الحالات الجديدة: كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (2852) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الرياض 258، جدة 235، الهفوف 203، الدمام 177، المبرز 170، الطائف 131، أبها 123، نجران 115، مكة المكرمة 82.

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