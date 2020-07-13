أيمن القاصر بعد إصابته بكورونا: أنا بخير

2020-07-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

طمأن أيمن بن حسين قاصر، أحد منسوبي قسم الرواتب والاستحقاقات بصحة جازان، محبيه وزملاءه بأنه بصحة وعافية، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا.

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وقال القاصر: إنه بخير وحالته الصحية في تحسن ملحوظ، وما زال يتلقى العلاج اللازم بأحد المحاجر الصحية في مدينة جازان.

صحيفة “متابعات الخليج 365” تتمنى الشفاء العاجل لـ أيمن القاصر.

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