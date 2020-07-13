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أدانت باكستان بشدة عملية إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ باليستية وطائرات دون طيار "مفخخة" من داخل الأراضي اليمنية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، بهدف استهداف المدنيين والأهداف المدنية.
وأشاد بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم باعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر في الأرواح البريئة.
وأضاف البيان أن باكستان تكرر دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها الإقليمية.
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 09:08 PM
كررت دعمها الكامل وتضامنها مع السعودية ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها الإقليمية
أدانت باكستان بشدة عملية إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ باليستية وطائرات دون طيار "مفخخة" من داخل الأراضي اليمنية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، بهدف استهداف المدنيين والأهداف المدنية.
وأشاد بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم باعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر في الأرواح البريئة.
وأضاف البيان أن باكستان تكرر دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها الإقليمية.
، باكستان تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات على المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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