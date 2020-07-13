السعودية | باكستان تدين إطلاق المليشيا الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار “مفخخة ” تجاه المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن باكستان تدين إطلاق المليشيا الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار “مفخخة ” تجاه المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:23 مساءً, 13 يوليو 2020 م المناطق - واس أدانت باكستان بشدة عملية إطلاق المليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار “مفخخة” من داخل الأراضي اليمنية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، بهدف استهداف المدنيين والأهداف المدنية.

وأشاد بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم باعتراض الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر في الأرواح البريئة.

وأضاف البيان أن باكستان تكرر دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها الإقليمية.

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