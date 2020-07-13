شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": مهلة تصحيح الأوضاع في نظام البيئة الجديد "3 سنوات" والان نبدء بالتفاصيل

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ، أن نظام البيئة الجديد يمهل الممارسين للأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي (3) سنوات لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام البيئة الجديد.

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