وزير الثقافة يشكر مواطنين أبلغا عن موقع وقطع أثرية

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - واس

قدم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، شكره وتقديره لمواطنين تقدما بالإبلاغ عن موقع وقطع أثرية لتسجيلها وحمايتها في منطقة المدينة المنورة وعسير.

وأشاد بمبادرة المواطنين التي تعكس وعيهما بأهمية الحفاظ وصون الآثار بوصفها إرثاً وطنياً مهماً لتاريخ الوطن وحضارته.

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وكان متابعات الخليج 365 سالم بن عوض العوفي من سكان قرية الفريشة (غرب المدينة المنورة) قد تواصل مع هيئة التراث، للإبلاغ عن عثوره على قطعة أثرية عبارة تحوي نقشاً إسلامياً مبكراً بالقرب من طريق ينبع القديم في موقع وادي ملل غرب المدينة المنورة بمسافة 20كيلو مترا، وتم التواصل معه من المتخصصين من هيئة التراث والوقوف على الموقع، واستلام القطعة منه لإجراء الدراسات عليها، ومن ثم حفظها في متحف المنطقة وتسجيلها باسم متابعات الخليج 365.

وفي منطقة عسير، قدم متابعات الخليج 365 علي بن محمد بن سالم العنابس القحطاني، بلاغاً عن موقع أثري يقع في وادي إيساف بمركز ثجر سويدان التابع لمحافظة الأمواه بمنطقة عسير، يشمل رسوماً ونقوشاً صخرية تعرض بعضها للتخريب بإطلاق أعيرة نارية.

وتمت الاستجابة لبلاغ متابعات الخليج 365 حيث تعمل الهيئة على تسجيل الموقع في سجل الآثار الوطني، إضافة إلى تسوير الموقع ووضع اللوحات التحذيرية التي تمنع من التعدي عليه.

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