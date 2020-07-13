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2020-07-13 فيديو.. القوات المسلحة.. جاهزية قتالية وإجراءات احترازية متابعات الخليج 365 - الرياض تمارس القوات المسلحة دورها بأعلى درجات جاهزيتها القتالية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا. Advertisements ونشرت وزارة الدفاع عبر تويتر مقطع فيديو يوثق جانبًا من تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد. وأظهر مقطع الفيديو جانبًا من عمليات تعقيم الأسلحة والمعدات وقياس درجة الحرارة.



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