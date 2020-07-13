، وفق البروتوكول .. رابطة الدوري الإيطالي تطالب بحضور الجماهير للملاعب ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسعى رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إلى مطالبة الاتحاد الإيطالي للعبة والحكومة بفتح المدرجات بشكل جزئي أمام الجماهير، بعد مضي نحو 3 أشهر على حالة الإغلاق العام التي فرضتها إيطاليا.

وذكرت الرابطة في بيان، الاثنين: "نعمل على إنهاء بروتوكول سيتم تقديمه لجابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في غضون الساعات القادمة، لكي يستعين به في محادثاته مع مسؤولي الحكومة".



وأضاف البيان: "في المباريات الأخيرة من الموسم الجاري نأمل أن يتم السماح لكل نادٍ، بفتح ملعبه لعدد محدد من الجماهير".

