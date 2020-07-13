، على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق ،

محمد بن مسعود - الدمام - اندلع بأعشاب وحشائش وأشجار غير مثمرة.. والمكافحة تجاوزت 5 ساعات لإخماده

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق في منطقة الباحة وبدعم ومساندة عدد من فرق الإطفاء من إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المجاورة وبمشاركة من الفرق التطوعية من السيطرة على حريق هائل اندلع بأعشاب وحشائش وأشجار غير مثمرة بقرية آل نعمة بـ "دوس" في محافظة المندق، في مساحة تزيد عن 280 ألف متر مربع وبمكافحة تجاوزت 5 ساعات لإخمادها.

وفي التفاصيل، أوضح نائب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الرائد مهندس فايز الغامدي بأنه ورد بلاغ في تمام الساعة (١٠:٤٠) من صباح اليوم الاثنين بمركز القيادة والتحكم يفيد عن وجود حريق في أعشاب وأشجار غير مثمرة بقرية آل نعمة بدوس، وتم تحريك الفرق اللازمة بالموقع وبالوصول وجد الحادث عبارة عن حريق بمنطقة وعرة ومنتشر على مساحة تقدر أبعادها بحوالي ٤٠٠م * ٧٠٠م تقريباً ونظراً لوعورة التضاريس وانتشار الحريق وبُعد تمركز الآليات تم دعم الموقف بعدد من الفرق الاطفائية من إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المجاورة والاستعانة بعدد من صهاريج المياه الأهلية وكذلك مشاركة الفرق التطوعية بالمنطقة حيث تم إخماد الحريق والسيطرة على انتشاره في زمن يقدر بحوالي ٥ ساعات وتسليم الموقع لجهة الاختصاص.

ونظراً لتكرار هذه الحوادث، تهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بجميع الأهالي والزوار المصطافين بضرورة التقيد بتعليمات السلامة وعدم إضرام النار بشكل عشوائي والتقيد بإجراءات السلامة عند التخلص من مخلفات الحشائش متمنين السلامة للجميع.