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سجّل لبنان اليوم (الاثنين) 85 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس كورونا المستجد، 77 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من الوافدين مؤخراً من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 2419 إصابة.
وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 3618 فحص للفيروس، فيما استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 36، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1425.فيروس كورونا الجديد
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 08:50 PM
عدد المرضى يرتفع إلى 2.419لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا"
سجّل لبنان اليوم (الاثنين) 85 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس كورونا المستجد، 77 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من الوافدين مؤخراً من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 2419 إصابة.
وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 3618 فحص للفيروس، فيما استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 36، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1425.
، لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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