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شكرا لمتابعة خبر عن الدمام والقيصومة تسجلات أعلى درجة حرارة اليوم الاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات حرارة تم تسجيلها اليوم الاثنين في المملكة.
وسجلت كل من الدمام والقيصومة أعلى درجة حرارة بقيمة 47 مئوية، فيما سجلت الباحة أقل درجة بقيمة 27 مئوية.
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