شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تسجل انخفاضاً في حالات الوفاة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): سجلت وزارة الصحة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية انخفاضاً في أعداد الوفيات جراء فيروس سجلت وزارة الصحة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية انخفاضاً في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد مقارنة بالأسابيع الماضية. وأعلنت الوزارة اليوم تسجيل 20 حالة وفاة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 2243 حالة وفاة. يذكر أن الوزارة سجلت اليوم 2852 حالة إصابة جديدة، كما سجلت 2704 حالة تعافي جديدة.

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