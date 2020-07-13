شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الزعاق : السحب العكسية الكاتمة تتشكل خلال هذه الأيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن حمو الشمس يشتد على المسطحات المائية في الخليج والمحيط العربي مع دخول موسم مربعانية القيظ.

وأضاف أن حمو الشمس ينتج عنه تشكلات سحابية خلال هذه الأيام، وتسمي بالسحب العكسية الكاتمة، مشيراً إلى أن هذه السحب تحمل الرطوبة، ويتزامن معها ارتفاع درجة الحرارة.