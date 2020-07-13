شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الطائف تعتمد حركة نقل القيادة المدرسية للبنات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، عن اعتماد حركة المكلفات والمنقولات في حركة النقل والترشيح للقيادة المدرسية للعام الدراسي 1441/ 1442، على أن يكون تسليم القائدات والوكيلات المنقولات والمكلفات خطابات النقل والتكليف بعد استخراجها من نظام راسل، ومتابعة مباشرة القائدات والوكيلات المنقولات والمستجدات في مدارسهن المنقولات المكلفات بها.

وكذلك متابعة قائدات المدارس في تسليم ما لديهم من عهد سابقة في المدارس المنقولات منها واستلام عهد المدارس والتأكد من إنهاء جميع العمليات المرتبطة بنظامي نور وفارس قبل إخلاء طرفهن، ومطالبة القائدات بإخلاء طرفهن من إدارة مراقبة المخزون، ومتابعة إخلاء طرف القائدات والوكيلات المنقولات والمكلفات بين المدارس في موعد أقصاه يوم الخميس 30/ 12/ 1441 مع رفع تقرير عن استقرار أوضاع المدارس بعد إخلاء الطرف والمباشرة لجميع المنقولات والمكلفات في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 1/ 4/ 1442.