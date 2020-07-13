شكرا لمتابعة خبر عن طبيب يوضح حقيقة الرسائل المتداولة بشأن زيت سنام البعير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أكد فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، عدم صحة الرسائل المتداولة بأن زيت سنام البعير أوشحم الإبل ليس فيه كولسترول ولا دهون عالية.

وأكد أنه بموجب القياسات والتحاليل فأن كل أنواع الشحوم والزيوت قد ترفع الكولسترول، مشددًا على ضرورة استخدام أي زيت وأي دهن باعتدال.

وأضاف، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الجسم يحتاج من الزيوت أو الدهون 10 جرام/ باليوم بالنسبة للشخص السليم، و16 جرام للرياضي النشط.