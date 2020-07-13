شاهد.. استشاري يحذر من خطورة الوصفات الطبية المجهولة على صحة المرضى

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حذر الدكتور عبد المعين الأغا استشاري طب الأطفال والسكري بجامعة الملك عبد العزيز، مدى خطورة الوصفات الطبية المجهولة على صحة المرضى. حذر الدكتور عبد المعين الأغا استشاري طب الأطفال والسكري بجامعة الملك عبد العزيز، مدى خطورة الوصفات الطبية المجهولة على صحة المرضى. وقال الدكتور لقناة " الإخبارية " : هو أستغلال لنقص الوعي لدى مرضى السكري ويستغلون العاطفة لدى الأهالي للأطفال المصابين. وأضاف : والهدف هو الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويجب أن يكون هناك مراقبة على هؤلاء، وكل العلاجات مساعدة لمرضى السكر وليس هناك علاج نهائي.

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