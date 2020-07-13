شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك فهد ومعه خاله الأمير خالد الأحمد السديري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أظهرت صورة نادرة متداولة، اليوم الاثنين، الملك فهد رحمه الله، ه وهو في عمر 14 سنة.
وظهر في الصورة القديمة الملك فهد ومعه خاله الأمير خالد الأحمد السديري رحمه الله، وذلك عام 1935م.
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