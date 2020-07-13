خالد النمر يُقدم خلطة لصحة القلب

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قدّم الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أفضل خلطة لصحة القلب ووقايته من الأمراض. قدّم الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أفضل خلطة لصحة القلب ووقايته من الأمراض. وقال الدكتور خالد النمر: " خلطة صحة القلب=٣٠ دقيقة يوميا رياضة+الإكثار من الخضروات الفواكه+تقليل الملح+عدم السمنة+مراقبة السكر والضغط والكلسترول+عدم التدخين+عدم شرب الخمر+ الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي " .

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