شاهد.. أمطار غزيرة في أجواء صيفية بـ "أحد رفيدة"

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): شهدت أحد رفيدة، اليوم الأثنين، هطول أمطار غزيرة فاجأت الجميع في وسط أجواء صيفية تغطي مناطق المملكة المختلفة. شهدت أحد رفيدة، اليوم الأثنين، هطول أمطار غزيرة فاجأت الجميع في وسط أجواء صيفية تغطي مناطق المملكة المختلفة. ووثق فيديو الأجواء الممطرة الممزوجة بأجواء جميلة، في مشهد يخالف أجواء الصيف في أغلب المناطق.

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