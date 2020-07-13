شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. المختبر الأقليمي : لا تأكيدات بشأن عودة الإصابة للمتعافين بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن الدكتور عارف العمري، رئيس قسم الجزيئات الحيوية والوبائيات في المختبر الإقليمي، عدم وجود دراسات أكدت عودة الإصابة بفيروس كورونا للأشخاص المتعافين منه.

وأضاف، خلال استضافته بقناة الإخبارية، أن كوريا سجلت عودة الإصابة لـ 6 حالات متعافية من كورونا إلا أن هذه الأخبار لم يتم تأكيدها.

وأشار إلى أن حالات المناعة السابقة تختلف نظراً لوجود 7 أنواع من فيروسات كورونا بينها ثلاثة تعتبر من الفيروسات الخطيرة، ومنها السارس، وكوفيد 19.