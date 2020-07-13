شكرا لمتابعة خبر عن الأمير بدر بن فرحان ينشر صورة من منتزه السودة بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، اليوم الاثنين، صورة من منتزه السودة السياحي في منطقة عسير.

وأظهرت الصورة اعتدال درجات الحرارة في المنتزه؛ إذ لم تتجاوز 22 درجة مئوية، حيث تسجل باقي مناطق المملكة درجات تقارب الخمسين.