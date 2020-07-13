شكرا لمتابعة خبر عن خطوات التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور، وذلك اعتباراً من اليوم. أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور، وذلك اعتباراً من اليوم. ويتمثل التسجيل في نظام نور في الخطوات التالية: 1- الدخول على لنظام نور عبر الرابط التالي: اضغط هنا . 2- الضغط على رابط التسجيل لولي الأمر ثم إدخال سجل ولي الأمر. Advertisements 3- كتابة اسم المستخدم المقترح ثم اختيار تسجيل طالب جديد . 4- إدخال (رقم الهوية / الإقامة) وصلة القرابة وتاريخ الميلاد. 5- تحديد صف الطفل ثم إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال. 6- اختيار المدرسة ثم الإقرار والتعهد.

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