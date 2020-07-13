شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح شرط ضروري لإصدار تأشيرة خروج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات شرط ضروري حتى يتمكن المقيم من إصدار تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة.

وكان أحد متابعي المقيمين قد ذكر أن لديه مولود وتم إضافته في الإقامة بموجب شهادة الميلاد، متسائلاً عن إمكانية السفر بوثيقة سفر إلي مصر.

وأجابت المديرية بأنه يشترط إصدار هوية مقيم للتابع من أجل إصدار تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة.