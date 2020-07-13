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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأم وضعت شريطا حاجزا داخل المنزل يلزم أفراد المنزل بالذهاب إلى دورة المياه لغسل اليدين.

ونشر المنتج الإذاعي مازن إكرامي مقطع الفيديو، معلقاً عليه بقوله: “أمي سوت لنا مسار للحمام، عشان نغسل أيادينا قبل ما ندخل البيت”.

وتفاعل مجموعة من المغردين مع طريقة الأم للحفاظ على سلامة العائلة، مؤكدين أنها فكرة جميلة لاعتياد الأبناء على غسل اليدين ومنع انتشار فيروس “كورونا”.





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أم تضع مساراً إجبارياً داخل المنزل لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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