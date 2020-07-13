للذكور والإناث.. مديرية الجوازات تعيد التذكير بشروط تجديد «هوية مقيم»

جددت المديرية العامة للجوازات التذكير بشروط تجديد هوية المقيمين من الذكور والإناث، وذلك بعد سؤال أحد المستفيدين: «لدينا موظف وعنده ابن عمره ١٨ سنة، طالب في دولة الإمارات وابنة غير متزوجة ٢٥ سنة نرغب بتجديد إقامته، ما هي الإجراءات؟».

وجاء رد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» كالآتي: «التعليمات تشترط الفصل عند بلوغ 18 عامًا، وتلزم بإجراء نقل الخدمات للتابعين الذكور عند بلوغ سن الـ25 عامًا، وفيما يخص الإناث يلزم وجود إثبات عدم زواج لتتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها».

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