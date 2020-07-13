المرور: 5 ضوابط لـ«الالتفاف لليمين» عند الإشارة الحمراء

أوضحت الإدارة العامة للمرور، 5 ضوابط للالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، منها التوقف قبل الالتفاف إلى اليمين؛ للتأكد من خلوّ التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

وأضافت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن من ضمن ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد يعتبر قطع إشارة.

وتابعت الإدارة العامة للمرور، أنه يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريقًا رئيسيًا بدون خدمة، وإذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

وكذلك عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة مكتوب عليها ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

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