أخبار السعودية اليوم.. تحديد مساجد صلاة عيد الأضحى.. والشمس تتعامد على الكعبة الأربعاء

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية، ليوم الاثنين 13 يوليو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها: بدء القبول بـ5 جامعات سعودية بينها «الملك عبدالعزيز» و«حائل»، ووزير الشؤون الإسلامية يوجه بإقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد المهيأة فقط، ورياح نشطة مثيرة للأتربة على المدينة المنورة ونجران.

اليوم.. بدء القبول بـ5 جامعات سعودية بينها «الملك عبدالعزيز» و«حائل»

أعلنت جامعات سعودية عدة بدء القبول السنوي للطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل 1441/1442هـ، اليوم الاثنين، بينها جامعات الملك عبدالعزيز، حائل، الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، تبوك، ونجران.

وزير الشؤون الإسلامية: إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد المهيأة فقط

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هـ، في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط.

رياح نشطة مثيرة للأتربة على المدينة المنورة ونجران

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا برياح نشطة مثيرة للأتربة، على منطقتي المدينة المنورة ونجران.

ديوان المظالم.. «معين» تنجز 35 ألف طلب إلكتروني عبر خدمة «مواعيدي»

أنجزت منصة «معين» الإلكترونية بديوان المظالم خلال الفترة من 21 رجب حتى شهر ذي القعدة الجاري 35,050 طلبًا إلكترونيًّا من خلال خدمة مواعيدي؛ وذلك في إطار تفعيل خطة العمل عن بُعد لمرفق القضاء الإداري ومحاكمه.

فلكية جدة: تعامد الشمس على الكعبة المشرفة.. ظهر الأربعاء

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء مكة المكرمة ستشهد يوم الأربعاء المقبل، تعامد الشمس الثاني والأخير هذه السنة على الكعبة المشرفة.

كل ما تريد معرفته عن آلية تمديد دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص من التأمينات الاجتماعية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى عقوبات مخالفة أي من أحكام دعم المواطنين عبر نظام ساند.

«توكلنا»: لا يمكن تعديل رقم الجوال بعد إتمام التسجيل بالتطبيق

أكد تطبيق «توكلنا» أنه لا يمكن تعديل رقم الجوال بعد إتمام التسجيل في التطبيق، حتى لو تم تعديله في «أبشر».

تعرف على كيفية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهية من الجوازات

Advertisements

أوضحت المديرية العامة للجوازات، كيفية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهية في ظل آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد COVID-19.

مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام معالجة المنشآت المتعثرة

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة التي على وشك التعثر أو المتعثرة.

«أمانة الطائف» تعلن جاهزية المسالخ استعدادًا لعيد الأضحى

أكملت أمانة الطائف جاهزية المسالخ الرئيسية التابعة لأمانة الطائف؛ لاستقبال المواطنين والمقيمين ضمن إجراءات التخفيف على الراغبين في ذبح أضحيتهم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس وباء كورنا المستجد.

«الشورى» يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع نظام مكافحة التستر.

صورة نادرة للملك عبدالعزيز في رحلة تجريبية لقطار الرياض – الدمام

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز، في أول رحلة تجريبية لقطار الرياض - الدمام، يعود تاريخها إلى حوالي 69 عامًا.

«الباريستا» مهنة جديدة تجذب الشباب السعودي

بدأ الشباب السعودي يدخل مجالات في العمل لم تكن موجودة سابقًا، ومنها العمل في «الباريستا» أو تحضير القهوة بمختلف أنواعها وتفاصيلها.

«الإذاعة والتليفزيون» توقف برنامج «أمنية خضراء» وتعتذر للمشاهدين

أوضحت هيئة الإذاعة والتليفزيون، أسباب إيقاف برنامج «أمنية خضراء»، مقدمة اعتذارها للمشاهدين عن الإساءة المنسوبة للبرنامج.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية.. قانوني يوضح عقوبة ذوي الطفلين وائل وجواهر.. وتوضيح من «التأمينات» بشأن صرف تعويض «ساند»

أخبار السعودية اليوم.. أبرز خطوات المملكة لمواجهة كورونا.. وSTC تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على 55% من «فودافون مصر»

أخبار السعودية اليوم.. آخر موعد لتسجيل المقيمين بالحج.. و«الداخلية» تعلن عقوبات مخالفي إجراءات كورونا