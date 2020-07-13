بالصور.. نائب أمير جازان يدشن مشروعات صحية بـ189 مليون ريال

دشن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان اليوم، عددًا من المشروعات الصحية التي نفذتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 189 مليون ريال، وذلك بمقر مركز القيادة والتحكم التابع للمديرية بمدينة جيزان.

وقام نائب أمير جازان، فور وصوله بجولة على مركز القيادة والتحكم شملت مركز المعلومات والأمراض المعدية ومبنى الخدمات والترفيه.

وبعدها دشن نائب أمير المنطقة المشروعات الصحية، مستمعًا لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي عن المشروعات التي شملت تفعيل وتشغيل 300 سرير بمستشفيات المنطقة، وتشغيل 9 عيادات خاصة بفحص فيروس كورونا «تأكد» بعدد من المراكز الصحية بالمنطقة، و9 عيادات للفحص قبل الزواج بالمراكز الصحية.

بالإضافة لافتتاح أسرة العناية المركزة بمستشفيات «الملك فهد المركزي بجازان، صبيا العام، أبو عريش العام»، وافتتاح أسرة العناية المركزة لحديثي الولادة والأطفال، ووحدة الحروق بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، والمدينة السكنية للكادر الصحي، وحضانة الأطفال بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

واستمع نائب أمير جازان، والحضور لشرح مماثل من مساعد مدير عام الشؤون الصحية بجازان للتخطيط والتحول الدكتور عواجي بن قاسم النعمي عن المشروعات الصحية المنفذة، وسير العمل ومراحل الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.

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وبحث الأمير محمد بن عبدالعزيز عقب تدشين المشروعات مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وعدد من منسوبي المديرية، احتياجات المنطقة ومن المرافق والخدمات الصحية والسبل الكفيلة بتوفير كل ما يخدم المواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز المنطقة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

كما نوّه بما قدّمه منسوبي الصحة ويقدمونه من خدمات صحية وتوعوية فيما يخص فيروس كورونا وغيرها من الخدمات التي تقع ضمن أعمالهم اليومية، موجهًا بمضاعفة الجهود وبذل كل ما فيه الخير والفائدة، راجيا العون والسداد من الله تعالى للجميع، حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

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