السعودية اليوم / هيئة الطيران المدني تعزز التعاون مع وزارة النقل البريطانية في مجال أمن الطيران



الرياض 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية

ومثّل الجانب السعودي مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لأمن الطيران محمد بن سعد الفوزان، فيما مثّل الجانب البريطاني نائب المدير العام لعمليات أمن الطيران بوزارة النقل في المملكة المتحدة كاشف شاودري.

وتناول الملحق (أ) المنبثق من مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة النقل في المملكة المتحدة موضوعات دعم وتطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال أمن الطيران.

يذكر أن مذكرة التفاهم التي وقّعت بين الجانبين في أبريل 2018م في الرياض تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال أمن الطيران المدني، وتأهيل وتدريب وبناء القدرات والاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات أمن الطيران المدني، كما شملت تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين للمساعدة على تطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني وقواعده القياسية وإجراءاته وسياساته.

// انتهى //

19:42ت م

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الرياض 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسوقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية الملحق (أ) المنبثق من مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة النقل في المملكة المتحدة بشأن تبادل حزم وأدوات تدريبية في مجال أمن الطيران المدني.ومثّل الجانب السعودي مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لأمن الطيران محمد بن سعد الفوزان، فيما مثّل الجانب البريطاني نائب المدير العام لعمليات أمن الطيران بوزارة النقل في المملكة المتحدة كاشف شاودري.وتناول الملحق (أ) المنبثق من مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة النقل في المملكة المتحدة موضوعات دعم وتطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال أمن الطيران.يذكر أن مذكرة التفاهم التي وقّعت بين الجانبين في أبريل 2018م في الرياض تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال أمن الطيران المدني، وتأهيل وتدريب وبناء القدرات والاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات أمن الطيران المدني، كما شملت تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين للمساعدة على تطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني وقواعده القياسية وإجراءاته وسياساته.// انتهى //19:42ت م0221

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