السعودية اليوم / صحة الشرقية تجري 215 ألف عيّنة فحص لفيروس كورونا



الدمام 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليه 2020 م واس

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحيّة بالمنطقة الشرقية أن المختبر الإقليمي بمدينة الدمام أجرى نحو 215 ألف عيّنة منذ بدء الفحص بالمختبر منذ بداية جائحة

وأكدت صحة الشرقية أن هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهله وأجهزة حديثة مكّنت من إنجاز أكثر من 200 ألف فحص منتصف مارس الماضي حتى اليوم.

الجدير بالذكر أن المختبر الإقليمي بالدمام يضم الكثير من الأطباء الاستشاريين والاخصائيين في مختلف التخصصات، إضافة للكوادر الاستشارية والفنية، وهو ما أسهم في تحقيق هذا العمل المنجز ، ويستقبل الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين من الجنسين بمختلف الأعمار على مدار الساعة .

// انتهى //

19:41ت م

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الدمام 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليه 2020 م واسكشفت المديرية العامة للشؤون الصحيّة بالمنطقة الشرقية أن المختبر الإقليمي بمدينة الدمام أجرى نحو 215 ألف عيّنة منذ بدء الفحص بالمختبر منذ بداية جائحة كورونا 14 / 3 / 2020م حتى 9 / 7 / 2020م .وأكدت صحة الشرقية أن هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهله وأجهزة حديثة مكّنت من إنجاز أكثر من 200 ألف فحص منتصف مارس الماضي حتى اليوم.الجدير بالذكر أن المختبر الإقليمي بالدمام يضم الكثير من الأطباء الاستشاريين والاخصائيين في مختلف التخصصات، إضافة للكوادر الاستشارية والفنية، وهو ما أسهم في تحقيق هذا العمل المنجز ، ويستقبل الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين من الجنسين بمختلف الأعمار على مدار الساعة .// انتهى //19:41ت م0219

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