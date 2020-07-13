السعودية اليوم / الصحة العالمية تحذر من تفاقم أزمة كوفيد ١٩



جنيف 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أزمة جائحة كوفيد ١٩ تتفاقم وقد تزداد سوءا ما لم يلتزم الجميع من حكومات وأفراد بالإجراءات الاحترازية لوقف انتشار العدوى .

ودعت الدول إلى فرض الإغلاق في المناطق التي يزداد فيها انتشار الفيروس لمنع انتشاره بشكل أوسع جغرافيا، مطالبة الأفراد بالالتزام بوضع الأقنعة وغسل الأيدي والتباعد البدني وتجنب الأماكن المزدحمة والمكتظة، وذلك للتعايش مع الفيروس لحين إنتاج لقاح ، وهو ما لن يحدث خلال الشهور القليلة القادمة، مما يهدد بوصول مستويات الإصابات والوفيات إلى مستويات مقلقة جدا .

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم في مؤتمر صحفي: إن عددا كبيرا من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ ، مما يهدد بالمزيد من تفاقم الجائحة إذا لم تُتّبع التدابير اللازمة وإرشادات المنظمة وتوفير الخدمات الصحية الأساسية .

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19:29ت م

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