السعودية اليوم / لبنان تسجل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

سجّلت لبنان اليوم 85 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 3618 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 36، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء الى 1425.

// انتهى //

19:28ت م

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بيروت 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسسجّلت لبنان اليوم 85 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس " كورونا " المستجد،77 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 2419 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 3618 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 36، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء الى 1425.// انتهى //19:28ت م0211

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