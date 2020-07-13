السعودية اليوم / الصحة المغربية تحذر من عدم الالتزام بالتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا



الرباط 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

حذرت وزارة الصحة المغربية من عدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات، التي نتج عنها في الأيام الأخيرة تزايد كبير في عدد الإصابات والوفيات بفيروس

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أنه بعد تطبيق تخفيف إجراءات الحجر الصحي تبين تهاونٌ في اتخاد الإجراءات الاحترازية، مما أسهم في انتقال الفيروس وتزايد نسبة الوفيات، وكذا نسبة الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة والإنعاش الطبي، وخاصة في صفوف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض من قبيل الأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد والالتزام الصارمين بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات لتفادي خطر انتقال العدوى.

// انتهى //

19:28ت م

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الرباط 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسحذرت وزارة الصحة المغربية من عدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات، التي نتج عنها في الأيام الأخيرة تزايد كبير في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أنه بعد تطبيق تخفيف إجراءات الحجر الصحي تبين تهاونٌ في اتخاد الإجراءات الاحترازية، مما أسهم في انتقال الفيروس وتزايد نسبة الوفيات، وكذا نسبة الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة والإنعاش الطبي، وخاصة في صفوف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض من قبيل الأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة.وشددت الوزارة على ضرورة التقيد والالتزام الصارمين بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات لتفادي خطر انتقال العدوى.// انتهى //19:28ت م0210

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